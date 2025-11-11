Лекцию в память о «Хрустальной ночи» в 1938 году провели в Химках

11 ноября — памятная дата, связанная с трагическими событиями «Хрустальной ночи» 1938 года в Германии, когда провели массовую нацистскую акцию против евреев. Мероприятие в честь памяти жертв тех событий прошло в Доме культуры Лунево.

Этот день напоминает о страшных последствиях ненависти и нетерпимости.

Участникам встречи рассказали о значении Международного дня против фашизма, расизма и антисемитизма, напомнив о жертвах Холокоста и других трагедиях, вызванных ненавистническими действиями.

«Мы не имеем права забывать уроки истории. Фашизм и расизм — это зло, которое, к сожалению, имеет свойство возрождаться в новых обличиях. Наш долг — быть бдительными и решительно пресекать любые попытки героизации нацизма или пропаганды ненависти. Только сохраняя историческую память и передавая ее из поколения в поколение, мы можем построить мир, основанный на уважении, равенстве и справедливости», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Гости встречи обсудили значимость патриотизма как основы формирования гражданской ответственности, способной противостоять экстремизму.

«Проведение подобных памятных дней и образовательных мероприятий играет важнейшую роль в воспитании нашей молодежи. Мы должны прививать молодым людям такие фундаментальные ценности, как толерантность, уважение к культуре и традициям всех народов, а также неприятие любой формы дискриминации. Только так мы сможем воспитать поколение, которое будет способно противостоять идеологии ненависти и строить по-настоящему единое и сильное общество», — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Народный избранник Глеб Демченко акцентировал внимание на том, что память о трагедиях прошлого должна служить защитой от повторения ошибок. Сейчас особенно важна сплоченность и единство всех народов в борьбе за мир без ненависти и дискриминации.