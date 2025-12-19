Лекцию в честь военачальника Николая Ватутина провели в Химках

В школе № 19 деревни Брехово прошел час, посвященный истории России. Жителям Химок поведали о судьбе генерала армии Николая Ватутина — одного из наиболее почитаемых военачальников эпохи.

Учителя, школьники и их родители, председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский, а также муниципальный депутат Руслан Шаипов участвовали в патриотической встрече.

Участникам представили повествование о биографии и героическом подвиге Николая Ватутина, включая его вклад в решающие сражения Великой Отечественной войны.

«Николай Ватутин прошел путь от красноармейца до генерала и принял участие в ключевых операциях Великой Отечественной войны. Его уважали за профессионализм, смелость и умение брать ответственность. Истории таких личностей особенно важны сегодня, когда молодежь ищет ориентиры и примеры для подражания», — подчеркнул председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов отметил, что подобные инициативы хранят историческую память и помогают молодому поколению познавать историю Родины.