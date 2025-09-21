Лекцию в честь ветерана Великой Отечественной войны провели в Химках

В Химках в лицее № 15 прошло патриотическое мероприятие, посвященное ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Уланову. Он был неоднократно награжден за доблесть и мужество, а после переезда в Подмосковье посвятил свою жизнь образованию.

В мероприятии приняли участие член Ассоциации ветеранов СВО Андрей Козлов и активист партии «Единая Россия» Евгения Купп.

«Мы обязаны помнить каждого участника той страшной войны, чьи усилия помогли освободить нашу страну и сохранить независимость. Пример Дмитрия Уланова показывает нам, насколько важна ответственность и чувство долга перед страной и народом», — поделилась Евгения Купп.

Дмитрий Уланов прошел всю Великую Отечественную войну. Был неоднократно награжден за доблесть и мужество. После демобилизации он переехал в Химки и посвятил жизнь сфере образования.

«История нашей страны богата примерами настоящего героизма и служения родине. Благодаря таким людям, как Дмитрий Уланов, наши дети будут гордиться своим прошлым и стремиться стать достойными гражданами нашей великой страны», — подчеркнул депутат Артур Каримов.

Муниципальный депутат Евгений Иноземцев сообщил, что в Химках за последний год было организовано более полутора тысяч патриотических мероприятий, включая исторические экскурсии, кинопоказы, интерактивные выставки и беседы с ветеранами.