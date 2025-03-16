Лекцию в честь первого съезда Российского военно-исторического общества провели в Химках

В городском округе Химки прошли десятки патриотических мероприятий: лекции, выставки, кинопоказы, митинги и многое другое. Уроки истории посвятили дню проведения первого съезда Российского военно-исторического общества.

В школе № 30 в Химках провели лекцию, участникам которой рассказали о роли этих организаций в истории страны, а также об их значении в формировании у людей чувства патриотизма и любви к Родине.

Как отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева, такие мероприятия воспитывают в молодежи активную гражданскую позицию и чувство гордости за Россию.

Также в многофункциональном социальном комплексе «Восход» открыли фотовыставку «Отражение вечности». Мероприятие приурочили ко дню проведения первого съезда Российского военно-исторического общества.

«Выставки, мастер-классы, кинопоказы, соревнования, концерты, интеллектуальные игры, памятные митинги, встречи, и многое другое — приглашаем жителей принять участие в познавательных мероприятиях. Такая масштабная познавательная программа проходит под лозунгом „Успех V единстве поколений“», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.