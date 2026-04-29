Лекцию в честь юбилея фильма «28 панфиловцев» провели в Химках

Картина, вышедшая в 2016 году, мгновенно вошла в число самых кассовых и резонансных отечественных фильмов о Великой Отечественной войне. Она повествует о героизме воинов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова, которые в ноябре 1941 года остановили наступление немецких танков у разъезда Дубосеково.

«Фильм „28 панфиловцев“ — это история о том, как бойцы, вооруженные гранатами и бутылками с зажигательной смесью, остановили десятки вражеских танков. Они не отступили, потому что понимали: за ними Москва. Такие фильмы нужны нашей молодежи. Они не просто учат истории — они учат мужеству, чести и любви к Родине», — поделился Артур Каримов.

Гостям встречи поведали об истории съемок фильма, созданного на народные пожертвования. Школьники узнали о подлинных событиях у Дубосеково, о судьбах панфиловцев и причинах, по которым их подвиг воплотился в символ непоколебимой стойкости советского воина.

Также на мероприятии поговорили о необходимости беречь память о Великой Отечественной войне и противостоять фальсификациям истории. Учащиеся задавали вопросы, делились мыслями о просмотре и размышляли, что значит патриотизм в наше время.

Лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин отметил, что такие события позволяют молодежи ощутить связь с историей войны, осознать подвиг простых людей и цену Победы.