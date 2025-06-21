Лекцию в честь Героя Советского Союза Леонида Голикова провели в Химках

Патриотическое мероприятие, посвященное дню рождения Леонида Голикова, провели во Дворце культуры «Родина» в Химках. Собравшимся рассказали о жизни юного героя Великой Отечественной войны, а после лекции провели интеллектуальную викторину.

Будучи юным мальчиком, Леонид Голиков уничтожил 78 немцев, два железнодорожных и 12 шоссейных мостов, два продовольственно-фуражных склада и 10 автомашин с боеприпасами. Он также сопровождал обоз с продуктами в блокадный Ленинград. Посмертно Леонида Голикова наградили орденом Ленина, орденом Красного Знамени, медалью «За отвагу» и медалью Партизану Отечественной войны II степени.

«Память о героях — не просто история. Это ориентир, который дает силу даже юному сердцу сделать взрослый выбор. Подвиг Лени Голикова — урок мужества и любви к Родине, который нельзя забывать», — сказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Закончилась встреча тематической викториной. Мероприятие стало частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений».