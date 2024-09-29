Лекцию про историю Донбасса и Новороссии провели в музее «Дмитровский кремль»

Лекцию «История освоения территорий Донбасса и Новороссии» провели в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Слушателям рассказали про духовную культуру и связях народов России и присоединенных регионов.

30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской Херсонской областей с Россией. Событие, которое произошло два года назад, изменило ход истории, а официальный статус праздника закрепили в 2023 году.

Слушателям лекции рассказали про историческую, духовную и культурную связь народов.

«Особенно ценно, что в зрительном зале было множество юных лиц. Интерес молодого поколения к этой теме необходимо поддерживать и развивать! Очень важно доносить до детей и подростков историю без прикрас и искажений — именно в этом заключается одна из основных функций музея», — поделился заместитель генерального директора музея-заповедника «Дмитровский кремль» по научной работе Роман Сунгуров.

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