Лекцию по цифровой безопасности провели в гимназии Воскресенска

В гимназии № 1 Воскресенска прошло мероприятие, направленное на повышение цифровой грамотности подрастающего поколения. Школьникам раскрыли ключевые угрозы современного интернета: от фишинговых атак и вредоносного ПО до рисков в социальных сетях.

Мероприятие организовано в рамках партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия».

«Цифровая безопасность — это не просто набор правил, а навык, который защитит вас в будущем. Всего один клик по подозрительной ссылке может стоить личных данных или даже денег. Мы учим школьников распознавать опасности и строить защиту заранее», — отметила заместитель главы округа Мария Степанова.

Ученики 9 «А» класса ушли с лекции, получив новые знания, и выразили готовность делиться ими с друзьями и семьями. Организаторы уверены, что такие мероприятия становятся важным шагом в формировании поколения, уверенно владеющего цифровыми инструментами и защищенного от киберугроз. Подобные лекции помогают подросткам научиться ориентироваться в виртуальном мире без риска для личной безопасности и сохранности персональных данных.