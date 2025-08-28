Лекцию по цифровой безопасности провели в Богородском округе

Была организована познавательная лекция о цифровой безопасности по инициативе депутата Богородского округа Екатерины Щербаковой для участников проекта «Активное долголетие». Вместе с представителями одного из ведущих российских банков слушатели подробно рассмотрели и разобрали такие важные вопросы, как противостоять мошенникам, как не попадаться на их хитрые и ухищренные уловки, как защитить свои персональные данные.

Мероприятие прошло в формате живого общения. За чашкой ароматного чая в неформальной обстановке участники встречи смогли задать все интересующие вопросы.

Такие мероприятия очень важны, поскольку сегодня старшее поколение все активнее осваивает цифровую среду — общается в мессенджерах, оплачивает услуги онлайн, получает государственные услуги через портал Госуслуг.

«Меня особенно трогает, что наши мудрые долголеты имеют возможность так активно проводить время, реализовывать, как они сами говорят, свои детские мечты и оставаться в центре событий. Это бесценно!» — поделилась своими впечатлениями депутат Совета депутатов Екатерина Щербакова.

Участники поблагодарили организаторов за полезную информацию и выразили готовность к новым встречам.