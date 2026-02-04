Лекцию по современной археологии проведут в Звенигороде 8 февраля

В Звенигородском манеже 8 февраля проведут лекцию о современной археологии. Перед публикой выступят ученые и другие специалисты.

В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что на лекции «Современная археология: как технологии меняют наше представление о прошлом» расскажут о современных способах, которыми пользуются ученые.

В частности, слушатели узнают о цифровой фиксации найденных объектов, спектральном анализе и генетических исследованиях.

Спикеры объяснят, как при помощи 3D-моделирования можно восстановить утраченные фрагменты памятников архитектуры, узнать, как выглядели древние люди, а также о том, как мобильные лаборатории, которые разворачивают прямо на месте раскопок, позволяют существенно ускорить обработку полученных сведений.

На лекции, которая начнется в 15:00, продемонстрируют материалы, дающие представление о работе ученых и возможностях музейной аналитики.

Дополнительная информация о мероприятии доступна на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.