Лекцию по основам психологии провели в Центральной библиотеке в Чехове

Лекцию провела детский и семейный психолог, гештальт-терапевт и преподаватель Марина Классен. Встреча прошла под названием «Палитра чувств и эмоций».

На мероприятии была как теоретическая часть, так и практическое занятие. Участники узнали, как отличать понятия чувства и эмоции. Обсудили также и тему формирования, проявления чувств, а также их значимости в жизни человека. Психолог объяснила, что чувства — это более устойчивые состояния, в то время как эмоции могут быть кратковременными и изменчивыми. Участники получили возможность глубже понять, как эмоции влияют на их поведение и взаимодействие с окружающим миром.

На мероприятии также предложили различные техники гештальт-терапии, которые помогают исследовать свои эмоциональные реакции. На практической части занятия участники выполняли упражнения, которые формируют осознанность и развитие навыков выражения чувств.

Встреча прошла в атмосфере открытости и доверия, что позволило каждому участнику не только получить новые знания, но и поделиться своими переживаниями. Цикл психологических лекций — совместный проект Международной Академии Гештальта и Чеховской Центральной библиотеки, на котором в доступной форме можно получить знания по психологии.

Лекции проходят по средам. Принять участие могут все желающие, вход свободный. Анонс встреч публикуется на официальных ресурсах Центральной библиотеки Чехова.