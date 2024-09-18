Лекцию по краеведению провели в библиотеке в Воскресенске

В отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф состоялся краеведческий час «Моя малая родина» для воспитанников центра патриотического направления «Шторм». Главный библиотекарь отдела Галина Васильчук провела встречу, посвященную истории городского округа Воскресенск и строительству его градообразующих предприятий.

Юные воскресенцы с большим вниманием и интересом слушали рассказ о людях, внесших значительный вклад в развитие и становление города.

В завершение мероприятия ребята получили возможность задать вопросы и ознакомиться с экспозициями залов отдела краеведения, что позволило им глубже погрузиться в изучение истории родного края.

Сотрудники музея отметили, что такие краеведческие встречи играют важную роль в воспитании подрастающего поколения. История России и родного края — это не просто сухие факты и даты, а источник мудрости и опыта, уроки, которые передают нам наши предшественники. Подобные мероприятия помогают подросткам узнать о своих корнях и лучше понимать сегодняшний мир.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».