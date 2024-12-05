Лекцию по борьбе с мошенниками провели для предпринимателей в Подольске

Предпринимателям в Подольске рассказали, как обезопасить бизнес от мошенников. Спикерами стали представители прокуратуры, адвокаты, финансовые эксперты и сотрудники правоохранительных органов.

Адвокат Антон Кальван рассказал, что важно защищать персональные данные. С 29 мая 2025 года вступят в силу изменения в законодательстве: административная ответственность за нарушения многократно возрастет — штрафы для юридических лиц могут составить до 15 миллионов рублей.

Адвокат Вероника Полякова рассказала о распространенных схемах и видах преступлений.

«Мы все время куда-то бежим, у нас постоянно нет времени. Мошенники этим пользуются. Поэтому очень важно быть внимательными к неожиданным звонкам, не верить на слово, остановиться и перепроверить», — поделилась Полякова.

Доклады также представили представители прокуратуры и финансовые эксперты. Предпринимателям напомнили, что юридическую помощь оказывает уполномоченный по правам предпринимателей в Московской области. Такая возможность существует в регионе с 2014 года.

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