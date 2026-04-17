Лекцию по безопасности в интернете провели в предприятии Химок

В предприятии «Химкиэлектротранс» 15 апреля прошла встреча, посвященная защите от кибермошенников. Представители местного Многофункционального центра обсудили с сотрудниками актуальные схемы мошенничества и способы защиты от них.

Специалисты МФЦ напомнили о базовых правилах безопасности: не передавать персональные данные и коды из смс-сообщений третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам и всегда проверять источник входящих звонков. Отдельное внимание уделили новым видам обмана, связанным с подменой номеров и фишинговыми сайтами.

«Сегодня особенно важно повышать цифровую грамотность сотрудников. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, и единственный способ защититься — быть информированным и внимательным», — рассказал директор муниципального предприятия «Химкиэлектротранс», заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

«Такие встречи помогают не только повысить уровень знаний, но и сформировать правильную модель поведения в потенциально опасных ситуациях. Чем больше люди осведомлены, тем сложнее их обмануть», — подчеркнула депутат Юлия Ишкова.

Повышение цифровой грамотности становится важной частью повседневной безопасности. Только совместными усилиями — через информирование, профилактику и открытый диалог — можно эффективно противостоять кибермошенничеству и защитить себя и своих близких.