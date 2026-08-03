Лекцию об освобождении РСФСР от оккупации в 1944 году провели в Химках

Главной темой лекции стала дата 31 июля 1944 года — день, когда завершилась Псковско‑Островская наступательная операция и территория РСФСР была окончательно освобождена. Спикеры рассказали, как советским подразделениям удалось преодолеть мощную линию обороны противника на северо‑западном направлении. Прорыв позволил развернуть наступление на территории других союзных республик, тем самым заметно приблизив разгром нацистской Германии.

«Для каждого из нас освобождение родной земли — это священная тема. В июле 1944 года наши деды и прадеды доказали всему миру, что врагу не место на российской земле. Проводя такие лекции, мы закладываем фундамент уважения к подвигу предков», — отметил Валентин Герасимов.

Мероприятие вошло в цикл системной патриотической работы, которая ведется в округе. Как подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина, в рамках этой деятельности регулярно проводят разноформатные события: от образовательных открытых уроков и мастер‑классов до кинопоказов, спортивных состязаний и встреч с участниками СВО.

«Помнить свою историю и воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении — это наша главная ответственность перед будущим. Сегодня, когда наши бойцы в зоне боевых действий вновь защищают суверенитет Родины, преемственность поколений ощущается особенно остро. Только зная правду о своем прошлом, мы можем быть сильными в настоящем», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.