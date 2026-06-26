Лекцию об освобождении Петрозаводска провели для школьников в Химках

В дошкольном отделении гимназии № 9 в Химках 23 июня прошел открытый урок-лекция, посвященный освобождению Петрозаводска в 1944 году. Педагоги и активные жители города собрались вместе, чтобы вспомнить героев, вернувших свободу Карелии.

С приветственным словом к участникам обратилась муниципальный депутат Инна Монастырская. «Для подрастающего поколения такие встречи — это возможность увидеть за сухими строчками учебников живые судьбы людей, которые шли в бой ради нашего будущего. Освобождение Петрозаводска — знаковое событие, показавшее мощь и стремительность Красной армии. Мы в Химках уделяем особое внимание таким историческим датам, потому что без знания своего прошлого невозможно построить сильное и суверенное будущее», — отметила Инна Монастырская.

Участникам лекции подробно рассказали о Свирско-Петрозаводской операции, которая началась 21 июня 1944 года. Целью наступления был разгром группировки противника между Ладожским и Онежским озерами. Гости мероприятия узнали, что 28 июня 1944 года войска Карельского фронта при поддержке десанта Онежской военной флотилии освободили Петрозаводск, находившийся в оккупации почти три года. Эта победа позволила окончательно ликвидировать угрозу Ленинграду с севера и ускорила выход Финляндии из войны.

«Помнить свою историю сегодня — это вопрос нашей национальной безопасности. Преемственность поколений особенно остро ощущается сейчас, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции проявляют ту же отвагу и верность долгу, что и освободители Карелии восемь десятилетий назад. Мы видим, как современные герои СВО равняются на победителей 1944 года», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Лекция стала частью масштабной патриотической работы, которая ежедневно ведется в Химках. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что ее ключевая цель — объединение химчан всех возрастов вокруг общих ценностей: любви к России, гордости за свой город и уважения к историческому наследию.