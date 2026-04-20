Лекцию об освобождении Крыма провели в Химках

16 апреля в химкинской гимназии № 23 прошел патриотический урок, посвященный событиям апреля 1944 года. Тогда советские войска освободили от немецко-фашистских оккупантов Симферополь, Евпаторию и Феодосию.

Мероприятие собрало школьников, учителей и жителей округа.

«Историю страны пишут поступки людей. Наша задача — сохранить дыхание той эпохи, ощутить подлинную цену мирного неба и передать эту правду дальше», — отметила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Участникам рассказали о Крымской весне 1944-го. Им поведали о молниеносном наступлении советских подразделений на Симферополь. Особое внимание уделили подвигу десантников под Феодосией, освобождению Евпатории и вкладу местных подпольщиков.

Историческую часть завершила тематическая викторина. Муниципальный депутат Руслан Шаипов подчеркнул ценность таких встреч: «Химки стали территорией крепкой исторической традиции. Такие уроки дарят уверенность в завтрашнем дне. Здесь собираются разные поколения и находят общий язык через уважение к прошлому».

Лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская добавила, что ключевой целью программы является сплочение молодежь и взрослых местных жителей. Именно такая преемственность обеспечивает надежное будущие Химок.