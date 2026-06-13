Лекцию об освобождении европейских городов в 1945 году провели в Химках

10 июня в многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках прошла патриотическая лекция, посвященная наградным медалям за операции по взятию и освобождению европейских городов в 1945 году. Мероприятие открыл лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов, который отметил, что медали за взятие Будапешта, Вены, Берлина — это не просто знаки отличия, а страницы военной истории, за каждой из которых стоят кровь и подвиг советских солдат.

На лекции рассказали об истории учреждения медалей «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Берлина», «За освобождение Белграда» и «За освобождение Варшавы». Участники узнали, какие военные операции стояли за каждой наградой, кто из полководцев руководил штурмами и сколько советских воинов удостоились этих медалей. После лекции участники отправились на экскурсию «Освободители» в Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации, где увидели подлинные награды, документы и личные вещи участников тех событий. Лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук добавил, что такие лекции с последующим посещением музея помогают молодежи не только услышать историю, но и увидеть ее материальные свидетельства, что способствует более глубокому пониманию событий 1945 года и роли советской армии в освобождении Европы.

