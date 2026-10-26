Лекцию об основах духовной жизни провели в колледже в Серпухове

В Губернском колледже продолжается цикл православных лекториев, направленных на нравственное воспитание молодежи. 24 октября здесь прошла очередная беседа со студентами.

Встречи традиционно проводит протоиерей Александр Голубев, настоятель Успенского храма села Старые Кузьменки. Темой очередной беседы стали фундаментальные основы духовной жизни.

В доверительной атмосфере отец Александр вместе со студентами подробно разобрал первые четыре заповеди Закона Божия, определяющие отношение человека к Богу, священным понятиям и внутреннему духовному миру.

Особое внимание в ходе диалога уделили непростым, но важным вопросам: природе человеческих грехов, силе искреннего покаяния и способности прощать.

Священнослужитель объяснил, почему умение признавать свои ошибки и отпускать обиды является признаком зрелости и душевной силы, а также как нравственные ориентиры помогают молодому человеку делать правильный выбор в современных реалиях.