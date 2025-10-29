Лекцию об издании книги «Летом сорок первого» провели в Химках

В школе «Наследие» прошлое патриотическое мероприятие посвященное изданию книги «Летом сорок первого» Макаром Бибиковым в 1980 году. Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений».

В рамках встречи приглашенные спикеры познакомили школьников с биографией писателя Макара Бибикова.

«Эта книга — ценный источник информации о трагических событиях начала войны, о мужестве и стойкости нашего народа перед лицом врага. Память о тех днях священна для нас, и подобные мероприятия помогают передать эту память следующим поколениям, чтобы они знали правду о войне и ценили мир, который нам достался такой дорогой ценой», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Рассказали и об историческом значении лета 1941-го, события которого легли в основу произведения. Напомним, книга «Летом сорок первого» повествует о простых людях, которые в трудный час проявили невероятный героизм и самоотверженность, встав на защиту Родины.

«За этот год для жителей провели массу тематических мероприятий, среди которых мастер-классы, концертные программы, спортивные турниры, уроки мужества, патриотические часы и много другое. Основные задачи — воспитать нашу молодежь в духе патриотизма, сохранить историческую правду», — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Подобные встречи стали важной частью системной работы по патриотическому воспитанию молодежи в Химках, позволяя на примере литературных произведений и живых историй прививать подрастающему поколению уважение к истории страны и ее героям.