Лекцию об Иване Айвазовском прочитают в Коломне 22 мая | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 13:28 Лекцию об Иване Айвазовском прочитают в Коломне 22 мая Министерство культуры и туризма Московской области

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Арт-встреча «Неизвестный Айвазовский и его битвы, бури и путешествия» пройдет в Конькобежном центре Коломны 22 мая. Историк искусств, бакалавр богословия Александр Архангельский расскажет слушателям о работе великого мастера.

Как пояснили в Министерстве культуры и туризма Московской области, лекция состоится в рамках цикла встреч «Предприниматели — горожанам», который организовывает Коломенская торгово-промышленная палата.

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Цель мероприятия — популяризация русского искусства. На примере работ Айвазовского Александр Архангельский поведает неизвестные факты о жизни и работе художника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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