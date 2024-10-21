Лекцию об истории возникновения медали «За отвагу» провели в Химках

В Детской школе искусств имени Верстовского в городском округе Химки организовали лекцию об истории появления и значении почетной медали «За отвагу». Встречу приурочили к 86-летию учреждения награды.

Медаль «За отвагу» учредили 17 октября 1938 года. Ею награждали солдат Великой Отечественной войны за мужество и доблесть, с которой они оберегали Родину от захватчиков. Также медалью могли удостоить и гражданских лиц за заслуги перед страной.

«Миллионы бойцов были удостоены медали „За отвагу“ за подвиги на фронте: за уничтожение вражеской техники, спасение боевых товарищей, захват пленных, проявленную инициативу и самоотверженность в бою», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Лекция стала частью масштабного патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе организовали свыше 350 тематических мероприятий, направленных на воспитание в гражданах любви к Родине.

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