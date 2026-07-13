Лекцию об истории владений князей Юсуповых проведут в Звенигороде

Первая лекция цикла «Владения Юсуповых от Ярославской губернии до Крыма» состоится 1 августа в Звенигородском манеже Одинцовского округа. Гостям расскажут, как формировались земельные владения одного из самых богатых и влиятельных дворянских родов Российской империи.

Встреча будет посвящена раннему периоду истории семьи Юсуповых — от их появления в России во времена Ивана Грозного до XVIII века. Слушатели узнают, как представители княжеского рода получали в собственность поместья, расширяли свои владения и создавали обширную вотчинную систему.

Особое внимание лектор уделит первым имениям Юсуповых, включая село Масленики в Ярославской губернии. Также речь пойдет о Московском доме в Большом Харитоньевском переулке и Ряшковской фабрике в Полтавской губернии.

Завершит лекцию рассказ о Николае Борисовиче Юсупове — одном из самых известных представителей рода, владельце усадьбы «Архангельское», которая сегодня входит в число крупнейших музейных комплексов страны.



Начало лекции — 1 августа в 12:00.