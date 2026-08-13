Лекцию об истории ВДВ провели для школьников в Химках

Патриотическая встреча прошла в Аэрокосмическом лицее в Химках. Она была посвящено истории Воздушно-десантных войск.

Участникам рассказали о ключевых этапах становления Воздушно-десантных войск, их боевом пути и традициях, которые десятилетиями остаются символом мужества и верности Родине.

«Воздушно-десантные войска по праву считаются элитой Вооруженных сил. Подвиги десантников, их стойкость и верность долгу служат достойным примером для каждого поколения», — отметил заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

Лекцию организовали в рамках работы по сохранению исторической памяти и популяризации героических страниц отечественной истории. Подобные встречи позволяют вновь обратиться к важным событиям прошлого и подчеркнуть значение служения Отечеству.

«В Химках регулярно проводят мероприятия программы „Успех в единстве поколений“. Благодаря таким встречам сохраняется связь поколений, а память о подвигах защитников Отечества передается молодежи», — сказала депутат Галина Болотова.

Общественница Алина Шалимова добавила, что в Химках на постоянной основе проводятся тематические встречи, приуроченные к памятным датам, выдающимся событиям отечественной истории и героям, внесшим вклад в защиту страны.