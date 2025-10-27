Лекцию об истории становления Войск специального назначения провели в Химках

Множество тематических акций прошло в рамках Дня подразделений специального назначения в Химках. Одно из мероприятий состоялось в Доме культуры «Контакт».

Там прошла лекция об истории Войск специального назначения и возникновении праздника.

«День спецназа — это не просто дата в календаре, а напоминание о мужестве, долге и верности присяге. Эти качества были и остаются символом российских воинов, которые всегда первыми встают на защиту страны», — поделился заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Другое мероприятие провели в дошкольном отделении лицея № 12 «Ритм» — здесь организовали урок мужества, посвященный Войскам специального назначения Российской Федерации. Обе встречи проводились под эгидой крупной патриотической программы «Успех в единстве поколений».

«В рамках встречи этой программы горожан знакомят со знаковыми страницами истории нашей страны. Кроме того, химчанам рассказывают о выдающихся соотечественниках и их вкладе в развитие Отчизны», — отметила депутат Юлия Ишкова.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева добавила, что с начала реализации программы в Химках прошло более 1600 подобных историко-патриотических мероприятий.