Лекцию об истории ракетных войск и артиллерии провели в Химках

Мероприятие объединило представителей разных поколений для сохранения исторической памяти. Участникам рассказали о пути развития отечественных вооружений и их роли в защите страны.

Содержательная часть встречи была посвящена эволюции российского вооружения. Присутствующим раскрыли этапы становления артиллерии, начиная с петровских времен вплоть до нынешних ракетных комплексов. Анализу подвергся вклад артиллеристов в Победу в Великой Отечественной войне и значение ракетных войск для современной обороны государства.

«Ракетные войска и артиллерия всегда были опорой нашей армии, символом силы и мужества. Важно не только знать свою историю, но и помнить о героях, которые защищали и защищают нашу Родину. Такие встречи помогают передавать опыт и патриотизм от старших к младшим, формируя у молодежи чувство гордости за свою страну», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Сегодня представители ракетных войск и артиллерии продолжают нести службу в зоне специальной военной операции. Их мужество и профессионализм — пример для всех нас. Важно поддерживать наших защитников и помнить, что патриотизм начинается с уважения к своей истории и героям», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Проведенная лекция является элементом системной работы по патриотическому воспитанию, которая ведется в городском округе. Как подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина, эти инициативы направлены на консолидацию жителей всех возрастов вокруг традиционных ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.