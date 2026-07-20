В Химках состоялась патриотическая акция, посвященная Покровскому собору. Главной темой лекции стало освящение Покровского собора на Красной площади в Москве, известного также как Храм Василия Блаженного.

В мероприятии приняли участие лидеры Движения общественной поддержки Антон Блинов и Денис Беляев.

«Сегодняшняя лекция проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Покровский собор — это не просто архитектурный памятник, это свидетельство силы и единства нашего народа, его способности создавать великое. Мы должны знать и помнить такие страницы истории, чтобы передавать их будущим поколениям», — отметил Антон Блинов.

Собор возвели по указу царя в память о победе над Казанским ханством, и он быстро стал зримым воплощением величия Русского государства. Уникальная архитектура и яркие купола сделали храм легко узнаваемым во всем мире.

«Такие лекции на предприятиях — это возможность прикоснуться к истории, которую мы часто знаем лишь по учебникам. Очень важно, чтобы сотрудники и молодежь узнавали такие факты и гордились своей страной», — добавил Денис Беляев.

В ходе лекции участники обсудили, какую роль Покровский собор играет в духовной и культурной жизни страны, а также как архитектурные памятники становятся носителями исторической памяти.