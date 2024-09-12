Лекцию об истории Первой мировой войны проведут в Музее Победы в Красногорске

Музейная лекция для учителей истории пройдет в филиале Музея Победы в Красногорске 14 сентября. Им расскажут про 110-годовщину начала сражения, а также покажут агитационные плакаты того времени, купленные у коллекционеров.

Сотрудники музея расскажут о событиях двух десятилетий XX столетия, проведут по тематической экспозиции. Более 30 учителей узнают о малоизвестных фактах того времени.

Участники мероприятия также познакомятся с подлинниками плакатов Первой мировой войны из фондов Красногорского филиала Музея Победы. Их выкупили в 2000-х годах у московских коллекционеров. На постерах изображали символы общенародной борьбы. Они вселяли веру в победу, рассказывали про русское оружие и подвиги солдат, при этом карикатурно и сатирически изображали противника.

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