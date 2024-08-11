Лекцию об истории основания аэропорта Шереметьево провели детям в Химках

Ко Дню основания аэропорта Шереметьево для воспитанников детского сада № 33 городского округа Химки организовали патриотический урок. Всего до конца лета в округе проведут свыше 250 подобных мероприятий.

Благодаря патриотическому проекту «Химки. Успех в единстве поколений» ребятам из детского сада № 33 рассказали об истории основания и развития аэропорта «Шереметьево», а также провели инструктаж по технике безопасности во время полетов. Организовала встречу лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева, а спикером стал действующий бортпроводник одной из ведущих российских авиакомпаний.

«Рассказали детям о крупнейшем аэропорте нашей страны. 11 августа считается днем рождения „Шереметьево“, потому что именно в этот день туда приземлился советский лайнер ТУ-104. Тогда на территории аэродрома впервые выполнили комплекс коммерческого и технического обслуживания самолета», — поделилась Ольга Игнатьева.

Отметим, жители всех возрастов до конца лета смогут посетить более 250 патриотических встреч в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений»: это мастер-классы, викторины, открытые кинопоказы, лекции, встречи с участниками СВО.

По словам муниципального депутата Владимира Суслова, отдельное внимание в Химках уделяют и сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Здесь создали виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!». В нем представлены экспонаты городских музеев, военная литература, а также аудиозаписи с рассказами ветеранов Великой Отечественной войны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».