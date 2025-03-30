Лекцию об истории Олимпийского комитета России провели в Химках

Лекцию, посвященную основанию Олимпийского комитета России, провели в аварийно-спасательной службе «ХимСпас». Ее прослушали сотрудники, жители округа и муниципальный депутат Инна Монастырская.

Лекторы рассказали о становлении комитета, его этапах развития и достижениях отечественного спорта на международном уровне.

«Олимпийский комитет России сыграл важную роль в популяризации и развитии физической культуры и спорта в стране. С момента своего основания организация активно способствовала участию российских спортсменов в международных соревнованиях и формированию олимпийского движения в России», — поделилась Инна Монастырская.

Она добавила, что Химки можно считать спортивным центром Подмосковья. Здесь продолжает развиваться спортивная инфраструктура: строятся стадионы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы. В муниципалитете регулярно проводят соревнования различного уровня, а воспитанники секций достойно представляют муниципалитет и область на всероссийских и международных аренах.

«Подобные мероприятия нужны для сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Сегодня особенно важно поддерживать дух единства, уважения к своей стране и ее героям», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Лекция ко Дню основания Олимпийского комитета России прошла в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в муниципалитете несколько месяцев. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что ее цель — объединить поколения вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.