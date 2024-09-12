Лекцию об истории Химок провели для горожан в лицее № 21

В лицее № 21 городского округа Химки прочитали лекцию об истории города. Участие в ней приняли муниципальные депутаты, общественные деятели и активные граждане.

Собравшиеся узнали историю округа и его роль в становлении государства и смогли задать интересующие вопросы.

«Жителям рассказали об истории создания герба, флага Химок и их достопримечательностях — парков, Дворца культуры „Родина“, театра „Наш дом“, памятников и монументов, посвящённых Великой Отечественной войны», — поделился муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Напомним, что День города в Химках прошел 7 сентября, округу исполнилось 85 лет. Праздничная программа включала свыше 160 развлекательных и культурных мероприятий. Отдохнуть и повеселиться смогли жители всех микрорайонов.

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