Лекцию об истории ГТО и викторину провели для школьников Химок

Мероприятие прошло в гимназии № 23 в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Участникам представили историю всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне».

Собравшимся рассказали о появлении движения, первых знаках отличия и малоизвестных фактах, которых нет в школьной программе. Например, что эскиз первого значка придумал обычный школьник, а британские журналисты в середине прошлого века воспринимали советскую систему физической подготовки как часть оборонного потенциала страны.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева, посетившая мероприятие, отметила живой интерес зала. Когда речь зашла о первых значках и их авторе, многие стали подходить с вопросами, можно ли увидеть настоящий экземпляр тех лет. По ее словам, системные занятия дают базу, а такие исторические детали вызывают искреннее любопытство — одно без другого не работает.

Викторина охватила разные этапы развития комплекса и позволила школьникам проверить полученные знания.