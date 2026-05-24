Лекцию об истории госпиталя Бурденко прочитали в Химках

21 мая в школе «Триумф» провели патриотическую лекцию об истории Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Участникам встречи рассказали о создании госпиталя при Петре I и работе военных медиков в годы Великой Отечественной войны.

Лекцию организовали в рамках программы «Успех V единстве поколений». Перед школьниками выступили представители Движения общественной поддержки. Основной темой встречи стала история старейшего военно-медицинского учреждения России, которое работает уже более трехсот лет.

Лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов напомнил, что госпиталь имени Бурденко на протяжении веков оказывает помощь военнослужащим и спасает жизни защитников страны. Он отметил важность подобных встреч для молодежи.

«Госпиталь спасает жизни защитников Отечества уже более трех веков. Мы хотим, чтобы школьники знали эту историю и гордились подвигом военных медиков», — сказал Антон Блинов.

Во время лекции школьникам рассказали, что госпиталь был основан в 1706 году по указу Петр I и стал первым государственным лечебным учреждением в стране. Отдельное внимание уделили известным хирургам, работавшим в госпитале, а также труду врачей, медсестер и санитаров в военные годы.

Лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин подчеркнул, что история госпиталя помогает молодым людям лучше понять значение профессии военного медика и увидеть примеры служения стране.

«За каждой спасенной жизнью стоит огромный труд нескольких поколений врачей, медсестер и санитаров. Через историю госпиталя ребята узнают о настоящем профессионализме и преданности своему делу», — отметил Георгий Шишкин.