Лекцию об использовании автокресел провели в перинатальном центре в Видном

Сотрудники Госавтоинспекции провели интерактивное занятие с молодыми мамами в акушерском отделении Видновского перинатального центра. Пациенткам рассказали о правилах перевозки младенцев в детских креслах.

Автомобильное кресло для ребенка необходимо приобретать с учетом веса, роста и возраста.

«Во время движения с малышом в автомобиле, необходимо установить „люльку“ на переднем пассажирском сидении против движения, отключив подушку безопасности. Несколько простых действий помогут сберечь здоровье ребенка и сделать семейные путешествия более безопасными», — сказала инспектор группы пропаганды БДД Госавтоинспекции по Ленинскому округу Ирина Чекмарева.

Консультация помогла малодым матерям узнать больше о том, как сделать поездки безопаснее и комфортнее для детей.

«Инспекторы раздали нам памятки с подробной инструкцией, какие виды автокресел лучше приобрести для нашей новорожденной малышки. Теперь не ошибемся с покупкой и будем смело возить дочку в автомобиле», — рассказала одна из участниц встречи.

Пациентам также вручили подарки — световозвращающие элементы на одежду и наклейки в автомобиль «Автокресло — это безопасность ребенка!».