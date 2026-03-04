Лекцию об искусстве проведут в музее Серпухова 8 марта

Серпуховский историко-художественный музей 8 марта приглашает жителей и гостей города на интеллектуальное событие. Здесь состоится лекция «Этикет взгляда: как мы читаем людей и картины», которую проведет эксперт по этикету Оксана Яковлева.

Мероприятие обещает стать подарком к Международному женскому дню, открывая новые грани в восприятии искусства. В ходе встречи участникам представится возможность исследовать полотна русских художников сквозь призму невербального общения.

Центральное место в анализе займут шедевры Валентина Серова, Исаака Левитана и Сергея Виноградова. Посетители узнают, как по мельчайшим деталям — позе персонажей, выражению их лиц и по взгляду на портретах — можно не только определить социальный статус изображенного человека и его положение в обществе, но и разгадать скрытые намерения, внутренние переживания и даже невысказанные мысли.

Оксана Яковлева продемонстрирует, каким образом эмоции и глубинные смыслы «закодированы» и в пейзажах, и в жанровых сценах из жизни, запечатленных, например, на полотнах Левитана. Это позволит понять, как художники прошлого использовали не только цвет и композицию, но и визуальные коды для передачи человеческих эмоций и социальных посланий. Эксперт подробно расскажет, как эти многовековые правила визуального кода и «этикет взгляда» помогают нам не только глубже понимать произведения искусства, но и интерпретировать невербальные сигналы собеседника в современном мире.

Начало запланировано на 16:00.