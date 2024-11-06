Лекцию об Императорской академии художеств прочитают в Химках 15 ноября

Открытый урок истории, посвященный Императорской академии художеств, организуют в Центральной детской школе искусств в Химках. Встреча пройдет 15 ноября в 18:30.

Лекцию будет вести член Московской областной общественной организации «Союз художников» Оксана Глубокова.

«Академия сыграла ключевую роль в развитии российского искусства, воспитав множество выдающихся художников, скульпторов и архитекторов. Она стала центром культурной жизни страны», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Встреча пройдет в рамках масштабного патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе ежедневно реализуют тематические мастер-классы, лекции, кинопоказы, спортивные турниры и многое другое.

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