Лекцию об экологии проведут на масштабном фестивале в Дубне

Пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне на масштабном фестивале науки и технологий юным жителям расскажут об основах экологичного поведения. Мероприятие развернется в университете «Дубна» в ближайшие выходные: гостей ждут интерактивные опыты, мастер-классы, научные игры и выставка достижений Объединенного института ядерных исследований.

Как сообщил директор абитуриент-центра университета Ильнар Юсупов, особая задача фестиваля — показать значимость науки в повседневной жизни и привлечь талантливую молодежь в исследовательскую сферу. Ведущие ученые ОИЯИ, преподаватели и студенты вуза проведут для посетителей увлекательные занятия, объединяющие фундаментальные знания и современные технологии.

Отдельный блок программы посвятят экологическому просвещению. Гостей научат правильно сортировать отходы, познакомят с «зелеными» проектами университета. Кроме того, участники смогут создать уникальную картину с помощью кислотно-основных индикаторов и забрать ее на память.

Среди других активностей — выставка миниатюрных копий базовых установок ОИЯИ, демонстрация физических и химических опытов, создание 3D-эффектов.

Фестиваль пройдет 15 февраля с 11:00 до 16:00 по адресу: улица Университетская, дом 19, корпус 1. Вход свободный, рекомендуемый возраст участников — от 6 лет.