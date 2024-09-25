Лекцию о значении Куликовской битвы провели в лицее № 7 в Химках

Лекцию, приуроченную ко Дню победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве, провели в лицее № 7. Тематическая встреча прошла в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Просветительскую лекцию провела учительница истории Анастасия Бурмистрова. Она рассказала участникам о влиянии Куликовской битвы на формирование России.

«Битва продемонстрировала единство и силу русского народа и стала символом борьбы за независимость. Победа на Куликовом поле укрепила авторитет Москвы, которая со временем стала центром объединения русских земель», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Подобные встречи в Химках проводят регулярно. Жителей знакомят с историческими фактами и интересными личностями. Воспитанию патриотизма у подрастающего поколения в округе уделяют большое внимание.

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