Лекцию о жизни Петра Чайковского провели в Химках

Познавательная лекция о жизни и творчества Петра Ильича Чайковского прошла в Доме культуры «Контакт» в Химках. Жителям рассказали историю Первого фортепианного концерта известного композитора.

Присутствовавшие узнали интересные факты из биографии Петра Чайковского и прослушали отрывки его произведений. Участие в мероприятии приняли активные жители округа, общественные деятели и муниципальные депутаты.

«Чайковский — музыкальный гений. Этот выдающийся отечественный композитор подарил миру множество произведений, которые впоследствии вошли в русскую и мировую классику» — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Напомним, в Химках особое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи и укреплению связи между поколениями. Так, в округе реализуют масштабную программу, в рамках которой проводят различные тематические мероприятия.

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