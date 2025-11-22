Лекция о жизни футболиста Константина Бескова прошла в Химках

Патриотическое мероприятие к 105-летию со дня рождения легенды отечественного футбола организовали в лицее № 21 в Химках. Гостям рассказали интересные факты из биографии заслуженного мастера спорта и тренера СССР.

«Константин Иванович Бесков — это целая эпоха в истории советского футбола. Его наследие продолжает жить в сердцах многих, и мы обязаны помнить таких людей, которые прославляли нашу страну своим талантом и трудом», — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Гостям лицея рассказали о пути Константина Ивановича. Также в финале мероприятия провели товарищеский футбольный матч. В нем приняли участие воспитанники спортшколы.

«Подобные мероприятия, посвященные таким выдающимся личностям, имеют огромное значение, особенно для нашей молодежи. Они помогают нам не забывать корни, понимать, на каких великих примерах строится наша спортивная история», — добавила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.