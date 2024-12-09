Лекцию о женском здоровье провели для предпринимателей в Воскресенске

Конференция «Женское здоровье» прошла в бизнес-сообществе «Нежный бизнес» для предпринимательниц в Воскресенске. Мероприятие состоялось в конференц-зале Торгово-промышленной палаты.

Спикеры отметили, что в современном мире женщины переживают высокую нагрузку и ответственность, поэтому важно заботиться о себе.

«Женщина красива, когда она здорова. Давайте заботиться о себе, о своем здоровье для того, чтобы нам все успеть, все смочь, потому что на вас — большая ответственность», — сказала заместитель главы городского округа Елена Овсянкина.

В зале Торгово-промышленной палаты собрались женщины, которые развивают свое дело. Для них подготовили обширную программу, в которой рассказали о важных аспектах в жизни.

«Повысить уровень информированности женщин по вопросам здоровья, профилактики и диагностики, познакомить со специалистами в области здравоохранения, рассказать о проектах, программах, которые существуют в нашем городе для поддержания здоровья и красоты», — уточнила лидер «Нежного бизнеса» Елена Бахарева.