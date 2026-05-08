Лекцию о здоровом старении населения прочитали в Одинцове

В Одинцовском округе состоялась встреча студентов с доктором Йонгджи Йоном, посвященная вопросам здорового старения населения. Специалист рассказал о мировых тенденциях и прогнозах развития демографической ситуации.

Доктор Йонгджи Йон, технический специалист по вопросам старения и здоровья, посетил медицинский университет в Одинцовском округе в рамках рабочего визита в Россию. Он также встретился со студентами Одинцовского филиала Московского государственного института международных отношений.

Встреча прошла в университетской библиотеке. В начале программы студенты второго курса рассказали о развитии учебного заведения, его образовательных и медицинских направлениях, а также поделились опытом учебы и практики.

Основная часть была посвящена лекции доктора Йона. Он представил тему здорового старения и объяснил, как меняется структура населения в разных странах. Особое внимание он уделил статистике и прогнозам продолжительности жизни людей старше 60 лет.

«Мы наблюдаем устойчивый рост доли пожилого населения во многих регионах мира. Это требует пересмотра подходов к здравоохранению и социальной политике», — отметил Йонгджи Йон.

Студенты и сотрудники вуза обсудили представленные данные и задали вопросы о современных подходах к поддержанию здоровья в старшем возрасте.