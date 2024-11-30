Лекцию о здоровом образе жизни провели для студентов института в Дмитрове

В рамках проекта «Разговоры о важном» для студентов Дмитровского института непрерывного образования провели лекцию на тему «С заботой к себе и окружающим». Им рассказали про здоровый образ жизни, ответственность перед законом и доброту.

В рамках «Разговоров о важном» студентам института рассказали о милосердии и заботе к окружающим. Преподаватели донесли до ребят, что такое духовно-нравственная и гражданская зрелость человека. В завершении участники проанализировали притчу «Все в твоих руках» и сформулировали правила нравственности, которые лежат в основе человеческих отношений.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила, что такие уроки воспитывают в молодежи гражданскую позицию, учат грамотно выстраивать взаимоотношения и заботу об окружающих.

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