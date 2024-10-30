Лекцию о здоровом образе жизни провели для школьников в Лобне

В лобненском центре детских и молодежных инициатив «Шанс» состоялась встреча, посвященная теме: «Молодежь против курения». На мероприятии ребята вместе с психологом обсудили вредную привычку курения и последствия, к которым она приводит.

Психолог подробно рассказала подросткам о том, как табачный дым влияет на неокрепший детский организм. Оказалось, что его воздействие в разы сильнее, чем на организм взрослого человека. К моменту совершеннолетия у ребенка, подверженного курению, может развиться целый ряд серьезных заболеваний.

На встрече также был затронут вопрос пассивного курения — термина, который все чаще используется в медицине. Подросткам объяснили, что выкуривая очередную сигарету, многие не задумываются о том, что дым крайне негативно влияет на здоровье окружающих.

Школьники активно участвовали в обсуждении темы, демонстрируя осознанность и понимание важности ведения здорового образа жизни. Встреча стала важным шагом в формировании у молодежи ответственного отношения к своему здоровью и окружающим.

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