В дошкольном отделении школы № 30 микрорайона Авиаторов состоялось патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», приуроченное к годовщине освобождения Выборга войсками Ленинградского фронта в 1944 году. В событии приняли участие общественные лидеры, военнослужащие, сотрудники школы, волонтеры и жители Балашихи.

Лидер общественного мнения Анна Панина подчеркнула значимость единства поколений для сохранения национальных ценностей.

«Сила нашего общества — в преемственности традиций, в уважении к истории и любви к Родине. Успех Балашихи и России строится на способности объединяться, передавая знания и опыт из поколения в поколение», — отметила Панина.

Историк Дома культуры «Балашиха» Диана Ветрова рассказала о ключевых событиях Великой Отечественной войны 1944 года. Она напомнила, что Выборгская наступательная операция, начавшаяся 10 июня 1944 года, стала важным этапом в освобождении советских территорий.

«После снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года финские войска все еще находились в 30 километрах от города. В результате операции, проведенной под командованием Леонида Говорова при поддержке Балтийского флота и Ладожской флотилии, 20 июня Выборг был освобожден», — сообщила Диана Ветрова.

На встрече также обсудили деятельность волонтерских организаций Балашихи и их вклад в сбор гуманитарной помощи. В завершение мероприятия Анна Панина вручила благодарственные письма, партийные билеты и удостоверения сторонников партии «Единая Россия».

Подобные патриотические мероприятия регулярно проходят в культурных и образовательных учреждениях Балашихи, объединяя жителей в стремлении сохранить историческую память и строить будущее страны.