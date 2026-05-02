Лекцию о взятии Рейхстага провели в Химках

29 апреля в школе «Триумф» прошла патриотическая лекция, приуроченная к важной исторической дате — началу боевой операции Красной армии по захвату Рейхстага. Это событие стало символом победы над нацистской Германией и завершило многолетнюю борьбу, приведшую к освобождению Европы от фашистского гнета. Открыл встречу лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

В ходе лекции участники узнали множество исторических фактов о подготовке и проведении операции, а также о героизме советских солдат, которые сражались за свободу и независимость страны.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная отметила: «Сегодняшнее мероприятие — это не просто лекция, а часть нашего общего долга перед памятью тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Мы должны передавать эту память следующим поколениям».

Особое внимание уделили показу кинохроники штурма Рейхстага. Участники смогли увидеть архивные кадры, которые позволили глубже осознать масштаб и значение этого события.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев добавил: «Мероприятие прошло в рамках масштабной программы „Успех V единстве поколений“, направленной на воспитание патриотизма и гражданской ответственности у молодежи. Важно, чтобы молодое поколение знало свою историю и гордилось подвигами своих предков».

Школа «Триумф» стала площадкой для обсуждения значимых исторических событий и формирования гражданской позиции у молодежи, что является важным шагом на пути к укреплению единства и патриотизма в нашем обществе.