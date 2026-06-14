Лекцию о Выборгской наступательной операции провели в Химках

10 июня в Центральной городской библиотеке состоялось мероприятие, посвященное историческому событию 1944 года. В зале собрались школьники, активные жители и почетные гости, чтобы вспомнить один из самых мощных ударов Красной армии.

С приветственной речью выступил муниципальный депутат Валентин Герасимов. Он отметил, что Выборгская операция вошла в историю как один из «Десяти сталинских ударов» — пример высочайшего полководческого искусства и беспримерного мужества рядовых бойцов.

«Для нас важно, чтобы современная молодежь знала: мир на ленинградской земле был завоеван ценой колоссальных усилий. Такие встречи помогают сохранить живую связь времен и воспитать уважение к подвигу предков», — добавил он.

Участникам рассказали о событиях июня 1944 года. Операция преследовала цель окончательно обезопасить Ленинград и вывести Финляндию из войны. Гости узнали, как советские войска за считанные дни взломали мощнейшую многослойную оборону противника — знаменитую «линию Карелия», которую эксперты того времени считали неприступной.

Муниципальный депутат Инна Монастырская подчеркнула, что помнить свою историю — значит обладать духовным щитом. Сегодня, когда военнослужащие в зоне боевых действий защищают суверенитет Родины, преемственность поколений ощущается особенно остро. Современники на передовой равняются на героев 1944 года.

В Химках реализуется программа «Успех V единстве поколений», чтобы объединить горожан вокруг любви к России. Патриотическая лекция стала частью системной работы округа. Депутат Наталья Каныгина добавила, что цель таких мероприятий — сплочение разных поколений вокруг общих ценностей и уважения к истории страны.​​