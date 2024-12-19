Лекцию о вредных привычках провели для школьников в Воскресенске

В Воскресенске прошла встреча для школьников, посвященная профилактике вредных привычек. Подросткам рассказали, как сделать осознанный выбор в пользу здорового образа жизни.

Активисты из «Движение первых» встретились с психологом и превентологом Сергеем Зайцевым. Он также является участником проекта «Волонтерский патруль», который помогает формировать у молодежи полезные привычки.

Сергей Николаевич провел лекцию для учащихся пятых-девятых классов, объяснив, почему важно уметь говорить «нет» вредным привычкам. Он подчеркнул, что взрослый человек — это не тот, кто может делать все, что захочет, а тот, кто принимает взвешенные решения и несет за них ответственность.

Ребята активно включились в разговор, задавали вопросы и делились своими мыслями. Встреча показала, что подростков интересуют темы здоровья и правильного выбора, а проект «Волонтерский патруль» помогает сделать этот выбор осознанным.