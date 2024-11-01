Лекцию о вреде психоактивных веществ провели для студентов в Дмитрове

Беседа, посвященная профилактике потребления психоактивных веществ, прошла в Дмитровском колледже. В ней приняли участие студенты первых, вторых и третьих курсов, обучающиеся по специальности «Дошкольное образование».

Лекция проводилась в формате открытого диалога. Специалисты объяснили, к каким последствиям может привести употребление таких препаратов, как они влияют на здоровье, какой вред наносят организму. Студентам напомнили, как важно ответственно относиться к своему здоровью, а также рассказали об эффективных способах профилактики зависимости.

Молодые люди активно участвовали в беседе, делились своим мнением и задавали множество вопросов. Участники мероприятия получили знания, которые помогут им избежать зависимости от психоактивных веществ.

Временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Оксана Котова подчеркнула, что одной из главных задач власти является профилактика употребления таких препаратов, и решать ее нужно общими усилиями.

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