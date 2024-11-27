Лекцию о вреде курения прочитали в Лосино-Петровском

Член партии «Единая Россия» Валентина Тропанец организовала выездную встречу со специалистами Центра здоровья «Щелковской больницы» в рамках проекта «Здоровье будущее». Медики прочитали лекцию о вреде курения.

Лекцию организовали ко Всемирному дню борьбы с курением. Команда больницы провела встречу с работниками организаций Щелковского района.

Цель встречи — привлечь внимание к борьбе с вредной привычкой, рассказать о последствиях и хронических заболеваниях.

Специалисты Щелковской больницы рассказали об эффективных средствах борьбы с курением, рисках из-за вредной привычки и представили рекомендации.

«Курение — это настоящая угроза нашему здоровью. Каждый из нас может стать частью решения этой проблемы. Важно не только информировать людей о последствиях курения, но и вдохновлять их на изменения жизни к лучшему. Встречи, подобные нашей, служат напоминанием о том, что здоровье — это ценность, за которую стоит бороться», — сказал куратор партийного проекта «Здоровое будущее» Сутугин Андрей.

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